Юридична фірма „Салком” презентує книгу „Конституційні акти ЄС”

15 травня 2010 року, в День Європи, о 14:00 у Києві відбудеться презентація книги „Конституційні акти Європейського Союзу”, виданої юридичною фірмою „Салком”.

Книга містить унікальний український переклад основних конституційних документів Європейського Союзу.

До участі запрошені посольства, консульські установи, торговельні місії європейських держав та представники громадськості.

Презентація відбудеться у приміщенні юридичної фірми „Салком” за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 12 (6-й поверх).

За детальною інформацією та щодо участі просимо звертатись до Світлани Тименко за тел.: 537-39-41.