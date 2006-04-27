Черновецький збирається вклонитися низько

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє створити комфортні умови для розвитку бізнесу в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Київській міськдержадміністрації.

В першу чергу, зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, він робитиме все, що від нього залежатиме, щоб створити якнайкращі умови для підприємців, які є найбільшими платниками до міського бюджету. За словами мера, він вже направив першій сотні найбільших бізнесменів листи, в яких повідомив, що вони завжди можуть розраховувати на його підтримку.

«Ця підтримка вельми істотна, оскільки я за законодавством можу впливати на податкову адміністрацію, і я зроблю все можливе, щоб підприємцям у Києві жилося комфортніше, щоб вони сюди приїжджали з різних країн СНД, щоб вони мали задоволення спілкуватися з усіма людьми, які є моїми заступниками, начальниками управлінь, щоб все розв`язувалося швидко», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У найближчих його планах - провести в Києві бізнес-форум. «Я низько вклонюся тим, хто (працював) в тих умовах, які були до мене в Київській міській адміністрації, коли вона люто ненавиділа підприємців», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, щоб зацікавити підприємців у збільшенні відрахувань до бюджету міста, він не робитиме жодних репресій. «Ми оголошуватимемо конкурси, і я вручатиму нагороди від Київського міського голови, які передбачатимуть певний пріоритет для тих, хто податки платить і утримує всю соціальну сферу. Для них – усе!», - заявив мер.

На його думку, необхідно скоротити кількість перевірок бізнес-структур міста. «Якщо податки ростуть і надходження, значить, все нормально. Якихось особливих перевірок не потрібно», - вважає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На брифінгу він також повідомив, що «виявився 16-м серед тих структур, які платили гроші до бюджету Києва». «Все робитиметься, щоб підприємці процвітали», - пообіцяв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.