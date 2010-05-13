63% цьогорічних призовників уже постригли

Станом на сьогодні, 13 травня, у ході призовної кампанії “Весна – 2010” до лав Збройних Сил та інших військових формувань України призвано майже 63% призовників.

При цьому звільнено у запас 85% військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Загалом, у відповідності до указу Президента України, постанови Кабінету міністрів України та наказу міністра оборони, цієї весни на строкову військову службу призиватиметься 26 тисяч осіб. З них до лав Збройних Сил України буде призвано 20 тисяч осіб, що на 500 осіб більше, ніж під час минулорічної осінньої призовної кампанії, до Внутрішніх військ МВС України – 5 тисяч 100 осіб та Державної спеціальної служби транспорту – 900 осіб.

У Збройних Силах України для організованого прийому молодого поповнення розгорнуто 160 пунктів. З прибуттям на відповідні пункти прийому призовники забезпечуються військовою формою одягу за відповідними нормами і зараховуються на всі інші види забезпечення. Після чого протягом двох тижнів з ними проводиться 72-годинна програма бойової підготовки молодого солдата. Крім того, проводиться медичне обстеження поповнення, всебічно вивчаються їхні морально-ділові та фахові якості.

Після завершення програми підготовки молоде поповнення складе Військову присягу на вірність українському народу 22 травня та 5 червня.

Весняна призовна кампанія розпочалася 1 квітня і планується до завершення 31 травня, разом з відправкою до війська останнього призовника. Забезпечують проведення призовної кампанії “Весна-2010” 24 обласні, Київська міська та Кримська Республіканська призовні комісії.

Рішенням уряду на організоване проведення весняної призовної кампанії 2010 року з державного бюджету заплановано виділити 1 мільйон 677 тисяч гривень.