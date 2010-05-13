Нардепи пішли радитися

О 12 годині у Верховній Раді розпочалася погоджувальна рада.

Як повідомив під час пленарного засідання голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, фракції БЮТ та НУ-НС вимагають оголошення перерви для проведення погоджувальної ради, але оскільки до малої перерви залишилося трохи більше 10 хвилин, то погоджувальна рада буде проведена о 12 год.

В.ЛИТВИН також повідомив, що дві фракції вимагають провести погоджувальну раду щодо проекту закону про внесення змін до деяких законів України про недопущення зловживань правом на оскарження.

Участь у погоджувальній раді беруть керівник комітету з питань правосуддя, представник Президента у Верховній Раді та голова юридичного управління ВР.