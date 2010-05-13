Послом в Америку поїде Моцик?

Призначення колишнього українського посла в Польщі Олександра МОЦИКА керівником дипломатичного представництва України в США може бути оголошене в червні цього року.

Про це УНІАН повідомили у посольстві України у Варшаві.

Співрозмовник агентства сказав, що указ про призначення О.МОЦИКА може бути оприлюднений лише після того, як з США виїде звільнений вчора з посади Олег ШАМШУР та затвердження кандидатури нового посла американськими властями.

За даними представника посольства, О.ШАМШУР планує виїхати з США до 30 травня.

Представник посольства сказав, що О.МОЦИК може прибути на роботу в Америку в другій половині червня.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив вчора 10 послів України, серед яких керівники дипломатичного представництва в США та в Польщі.

Раніше українські медіа повідомляли, що міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО узгодив із Президентом України призначення О.МОЦИКА послом в США.

Довідка УНІАН. 55 річний О.МОЦИК розпочав дипломатичну кар`єру в 1981 році після закінчення Київського університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник, референт-перекладач з англійської мови.

За майже 30-річну кар’єру дипломата працював у МЗС України (в тому числі, заступником та першим заступником міністра), радником Постійного представництва України при ООН в Нью Йорку, послом України в Туреччині, українським представником при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.

З лютого 2006 року працював Надзвичайним та Повноважним Послом України у Польщі.