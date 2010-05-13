Верховна Рада не підтримала пропозиції Ющенка

Верховна Рада України відхилила Закон "Про внесення змін до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”.

Как передает корреспондент УНИАН, відповідний закон був ухвалений парламентом ще за каденції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Законом вводилося розширене тлумачення ключового терміну "жорстоке поводження з тваринами", яке дозволяло кореспондувати положення даного закону з 89-ю статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Було визначено перелік найважливіших заходів, за допомогою яких здійснюється поширення обізнаності щодо гуманного ставлення до тварин та захисту від жорстокого поводження. Доопрацьовано статті, що стосуються правил поводження з тваринами у сільському господарстві, скотарстві, правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля, правил поводження з тваринами, що використовуються у наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів, а саме – розширено перелік видів жорстокого поводження з тваринами, можливих в цих галузях.

Значно була доопрацьована стаття, що визначає відповідальність за порушення вимог цього закону.

В.ЮЩЕНКО повернув до ВР закон зі своїми пропозиціями, проте сьогодні депутати відмовились підтримати ці пропозиції. “За” проголосували 207 народних депутатів з 424 зареєстрованих у сесійній залі. Крім того, жоден депутат не підтримав пропозицію про подолання вето. Таким чином, закон вважається відхиленим.