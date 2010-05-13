Чечетов: заклики Тимошенко - це ще гірше, ніж Сєверодонецьк

Народний депутат Михайло ЧЕЧЕТОВ (фракція Партії регіонів) вважає, що правоохоронні органи повинні дати оцінку закликам лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО «до насильницького повалення влади»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що «потрібно тут дивитися скрізь призму Кримінального кодексу». «Це ще гірше, ніж Сєверодонецьк. А то за Сєверодонецьк намагалися людям навісити якісь міфічні звинувачення, а тут конкретно відбувається заклик до насильницької зміни влади», - наголосив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він стверджує, що сьогодні «ні Віктор ЯНУКОВИЧ, ні Кабінет Міністрів України, ні більшість у парламенті не втручаються в роботу правоохоронних органів». М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що сьогоднішня влада не «ініціюватиме, не реанімуватиме грізні рецидиви 37-го року – політичні переслідування».

Депутат наголосив, що в жодній країні опозиція не закликає «до руйнування країни». За його словами, нинішні дії опозиції і, зокрема, події 27 квітня, повинні одержати оцінку правоохоронних органів.