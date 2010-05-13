У ДАІ твердять, що не завертали мітингувальників: доказ - 40 автобусів

У ДАІ запевняють, що не перешкоджали просуванню колон автобусів з регіонів на мітинг опозиції, що пройшов у Києві під Верховною Радою 11 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«У жодному разі Державтоінспекція не перешкоджала руху. Доказом цього є те, що до Києва прибуло близько 40 автобусів, на які перевізники оформили відповідні документи», - сказав він, додавши, що перевезення людей заборонялося у тому випадку, коли власник автобуса не мав відповідного дозволу або транспортний засіб був у несправному стані.