Ляшко каже, що хотів допомогти виконати обіцянки Януковича

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявляє, що нова влада - Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ - замість зниження податків зміцнюють фіскальний тиск на вітчизняних виробників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таким чином О.ЛЯШКО прокоментував сьогоднішню відмову фракції Партії регіонів підтримати голосуванням законопроекти про запровадження податкових канікул для малого та середнього бізнесу, а також про зниження податків на додану вартість та на прибуток.

"Три найважливіші законопроекти не були підтримані, і це тим більше викликає подив, бо саме це Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв, балотуючись на посаду Президента - це і податкові канікули, і зниження податку на прибуток, і зниження ПДВ", - сказав О.ЛЯШКО.

За словами депутата, зокрема, один із законопроектів передбачав зниження з 20% до 16% податку на прибуток підприємств, що мало сприяти розвитку малого та середнього бізнесу. "Цим законопроектом пропонувалося встановити цілий ряд пільг, преференцій, послаблень, у тому числі податкового, адміністративного тиску на малий та середній бізнес і середнє підприємництво", - повідомив представник фракції БЮТ.

На думку О.ЛЯШКА, такі дії Партії регіонів викликають щонайменше здивування. "Уже впродовж кількох місяців нинішньої влади не було зареєстровано жодного законопроекту на виконання обіцянок, які давав ЯНУКОВИЧ. І коли я вирішив їм допомогти, подавши всі ці три законопроекти, коаліція відмовилась їх підтримати", - додав він.

Народний депутат вважає, що ця ситуація свідчить про те, що В.ЯНУКОВИЧ навіть не думає виконувати те, що проголошував у своїх передвиборчих промовах і гаслах. "Навпаки, кілька днів тому було підвищено податки на виноробство та на паливно-мастильні матеріали. Це призведе до того, що 600 тис. людей, які працюють у виноробній галузі, втратять роботу, а ціни на бензин і дизельне пальне піднімуться у кілька разів і вдарять по селянах", - переконаний О.ЛЯШКО.