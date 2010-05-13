Янукович буде лікувати суспільство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності вилікувати суспільство від заполітизованості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні громадської гуманітарної ради під його головуванням.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, потрібно зробити все, щоб не допускати в Україні проявів, які суперечать загальноетичним і моральним канонам.

Для цього В.ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне змінити підходи до гуманітарної політики. На його думку, гуманітарна політика має бути інструментом досягнення громадянської злагоди в суспільстві, яке, за словами Президента, було розколоте після багатьох історичних подій, у тому числі й після подій 2004 року.

«Гуманітарна політика в сучасній Україні має поступово привести наше суспільство до того стану, коли відмінності в історичному розвитку регіонів, їх культурних традицій перестануть використовуватися у політичних цілях. Саме тоді і лише тоді ми зможемо у повній мірі заявити, що ми інтегрувалися в культурний простір об’єднаної Європи», - сказав Президент.

Також Президент висловив думку, що реальна ефективна гуманітарна політика напряму пов’язана з виведенням країни з економічної кризи.

Велику увагу у своїй промові він приділив питанням підвищення соціальних стандартів, питанням реформування освіти, медицини, кінематографії, книговидання та багатьом іншим проблемам, напряму пов’язаним з гуманітарною політикою.