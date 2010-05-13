У центрі Києва згорів BMW-Х5

В Шевченківському районі Києва сьогодні вночі згоріла іномарка - позашляховик BMW-Х5.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інформація про пожежу надійшла вчора о 23.50 від власниці транспортного засобу.

Жінка повідомила, що виглянувши у вікно вона побачила як з припаркованого біля будинку автомобіля між капотом та лобовим склом виривається полум’я.

Як зазначили в міліції, не зважаючи на зусилля пожежного підрозділу, врятувати автомобіль не змогли і він повністю згорів.

Серед версій причини пожежі в міліції не виключають, що це був підпал.

Разом з тим, остаточне рішення порушувати чи не порушувати кримінальну справу буде прийнято після отримання результатів експертизи.

Водночас, як стало відомо УНІАН, особа, яка повідомила про пожежу в автомобілі, має певне відношення до юридичних кіл.