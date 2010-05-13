Начальство ЧФ РФ каже, що перспективи у них «доволі райдужні»

Командування Чорноморського Флоту РФ вважає, що до Севастополя невдовзі надійдуть нові кораблі.

Як передає кореспондент УНІАН, під час підходу до преси на урочистостях з нагоди 227-ї річниці ЧФ РФ тимчасово виконуючий обов`язки командувача Чорноморським флотом Російської Федерації віце-адмірал Сергій МЕНЯЙЛО, відповідаючи на запитання журналістів «Коли ми побачимо в Севастополі нові кораблі?» сказав: «Я думаю, ви побачите їх скоро».

На уточнююче запитання, чи в цьому році, С.МЕНЯЙЛО відзначив: «Щоб спорудити корабель - потрібний час. Кораблі для Чорноморського флоту закладено» (почалося їх будівництво на судноверфях - УНІАН).

Як додав С.МЕНЯЙЛО, «у нас є два президенти, які нещодавно підписали двосторонню угоду, і на розвиток цієї угоди, напевне, буде підписано ще низку документів, які потім будуть опубліковані. Тому, зарано говорити про те, що будуть старі чи нові кораблі. Я вам кажу з усією відповідальністю: старого не буде. Буде нове. Коли воно буде - це вже залежатиме від того, коли питання буде остаточно вирішене на рівні двох держав».

Відповідаючи на запитання про долю нового устаткування й озброєння флоту, С.МЕНЯЙЛО сказав: «Все йде відповідно до плану, який затвердив Президент Російської Федерації, міністр оборони. Тому, я думаю, ці плани будуть озвучені після того, як підписана між державами угода одержать свій подальший розвиток». І додав: «А те, що Чорноморський флот оновлюється… Ну, я можу сказати, що в складі ЧФ є Новоросійська база, яка в минулому і позаминулому році одержала нові кораблі». Тому, підсумував С.МЕНЯЙЛО, «перспективи… не те що обнадіюють, вони є, і вони доволі райдужні».

Як повідомляв УНІАН, відповідно до базової угоди від 1997 року про перебування Чорноморського флоту РФ на території Україні, Росія не може без згоди України розширювати, обновляти і модернізувати бойовий склад ЧФ.

Згідно з цією ж угодою, ЧФ РФ має залишити територію України в 2017 році.

Однак 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні партії в Україні заявили про неконституційність цього договору, і звинуватили В.ЯНУКОВИЧА у зраді національних інтересів.