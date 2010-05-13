У Житомирі створили Комітет захисту України

Сьогодні у Житомирі представники 13 політичних партій та громадських організацій утворили Житомирський обласний Комітет захисту України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у пес-службі Житомирської обласної організації ВО "Свобода", яка стала ініціатором установчих зборів комітету.

До комітету увійшли представники Житомирських обласних організацій ВО "Свобода", Товариства відродження української нації, УРП "Собор", "За Україну!", КУН, Українська платформа, обласної організації Спілки художників України, громадської організації "За помісну Україну!", Батьківщини молодої, Житомирського братства ОУН-УПА, "Просвіти", Партії "Реформи і порядок", а також Товариства політв’язнів та репресованих.

У планах новоствореної структури - "підготовка списків для люстрації представників діючої влади" .

У прийнятій Декларації зазначається, що в умовах “широкомасштабного наступу на життєво важливі національні інтереси України, завдання Комітету полягатимуть в координації на території Житомирщини народного руху опору".

Також вказується, що цей рух буде спрямовано на захист суверенітету та територіальної цілісності України та відстоювання основоположних свобод і гідності громадян, їхніх політичних, соціально-економічних і національно-культурних прав.

Окрім цього, обласний комітет планує виступати за "припинення антиукраїнської гуманітарної політики та збереження євроатлантичного вибору України ".

У планах новоствореної структури – “відсіч спробам встановлення іноземного контролю над стратегічними підприємствами і галузями промисловості України та протидія корупції”.

У Декларації йдеться також про недопущення політичної цензури і переслідування журналістів, наголошується на відновленні національної пам’яті, вшануванні борців за волю України, ліквідації символів тоталітаризму.

Свою діяльність комітет пообіцяв розгортати виключно в правовому полі, визначеному Конституцією України, та будувати її на засадах відкритості, рівноправного партнерства та "відмови від взаємопоборювання".

Водночас комітет звернувся до структур громадянського суспільства Житомирщини із закликом створити відповідні комітети у райцентрах, інших населених пунктах, навчальних закладах регіону.

Координатором комітету одноголосно обрано голову обласної організації ВО «Свобода» Сидора КІЗІНА.