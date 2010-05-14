13 депутатів БЮТ перейдуть до регіоналів у Чернігові

Депутати Чернігівської обласної ради під час сесії, що відбудеться 14 травня, можуть висловити недовіру голові облради Наталії РОМАНОВІЙ, яка представляє БЮТ. Про це повідомив УНІАН чернігівський політичний оглядач Юрій ПАПЕРНИЙ.

За його словами, на завтрашній сесії існує висока ймовірність зняття з посади керівника обласної ради.

"Якщо звіт РОМАНОВОЇ, що розглядатиметься, дозволить поставити питання некомпетентності голови з точки зору вирішення місцевих питань, то депутати можуть винести на обговорення питання про недовіру голові облради", - сказав Ю.ПАПЕРНИЙ.

На думку експерта, для реалізації цього питання потрібна підтримка лише 7-8 депутатів від БЮТ. "Ті, хто задумує кадрові зміни в облраді, вважають, що у них ці голоси є", - заявив Ю.ПАПЕРНИЙ.

Крім того, він не виключає можливість розгляду цього питання у закритому режимі. Для висловлення недовіри голові облради необхідно 60 (2/3 голосів від її складу).

Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють про наміри переформатування депутатської більшості у Чернігівській обласній раді, що теж має відбутися завтра. Очікується, що до неї ввійдуть фракції Партії регіонів, КПУ, СПУ, Народної партії та перебіжчики з фракцій БЮТ і НУ-НС. За даними газети "Сіверщина", з фракції "Нашої України" погодилися ввійти до пропрезидентської більшості підприємець Сергій БЕРЕСТОВИЙ та банкір Микола ТАРАСОВЕЦЬ. З БЮТ готові поповнити ряди більшості 13 депутатів обласної ради. За однією версією, голова обласної ради Наталія РОМАНОВА "відкупилася" цими 13 перебіжчиками, щоб залишитися на посаді. За іншою версією – її мають замінити регіоналом, останнім першим секретарем обкому КПУ Петром ШАПОВАЛОМ, котрий неодноразово очолював облраду (у 1994-1995,1995-1998,1998-2001 роки).

Народний депутат Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) повідомив чернігівським журналістам (виданню "Високий Вал"), що питання зміни керівництва обласної ради розглядається в облдержадміністрації. "Я можу з впевненістю сказати, що саме таку вимогу і умову ставили ХОМЕНКУ, призначаючи його повторно на посаду голови обладміністрації, що він зробить все для зміни керівництва обласної ради", - підкреслив О.ЛЯШКО.

За його інформацією, таке завдання поставили всім губернаторам, де обласними радами керують "бютівці". "Тому я не виключаю, що частина наших депутатів, які є "бюджетниками" і залежні від обладміністрації, можуть піддатися на тиск, аби прийняти потрібні для влади рішення", - зауважив депутат.