Опозиція може зустріти Медведєва значними акціями

17-18 травня опозиція може провести значні акції протесту.

Про це заявив депутат від НУНС Борис Тарасюк в ефірі 5 каналу.

"Ми ще не приймали остаточного рішення відносно акцій протесту 17-18 травня. Я не виключаю, що це можуть бути значні акції протесту, тому що готуються до підписання документи, які не можуть не нести загрозу на багато років вперед", - сказав він.

Як відомо, 17 травня в Україну має приїхати президент Росії Дмитро Медведєв.

"Я не сприймаю ті казки, які розповідав перший віце-премєр у середу відносно тих документів, які мають підписати", - зазначив Тарасюк.

"Він злукавив, і не сказав про ті документи, які будуть підписуватися в ході цього візиту. А це документи, які носять стратегічний характер, які можуть впливати на долю нашої держави, на її позиції на міжнародній арені на багато років вперед", - наголосив він.

За словами депутата, "цей візит президента РФ слід розглядати в ланцюгу подальших поступок нинішньої української влади і здачі основоположних національних інтересів".

Крім того, коментуючи відновлення кримінальної справи щодо лідера БЮТ Юлії Тимошенко, Тарасюк заявив: "Це виглядає як фарс і як чергова спроба догодити московським хазяям нинішньої влади".

"Я вважаю, що суспільство абсолютно правильно і адекватно сприймає ці дії проти лідера опозиції і все це однозначно сприятиме підвищенню її авторитету в суспільстві", - сказав він.

"Ми є свідками будування і встановлення авторитарної влади. Є особа, яка фактично є авторитарним керівником цієї влади", - наголосив Тарасюк.

Українська правда