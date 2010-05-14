Депутати Сєвєродонецька просять Януковича пустити Лужкова до України

Вчора депутати Сєвєродонецької міської ради (Луганська область) прийняли звернення до президента Віктора Януковича з проханням зняти з мера Москви Юрія Лужкова статус персони нон грата в Україні. Про це повідомляє видання "Коммерсантъ-Україна". Як відомо, 12 травня 2008 року Служба безпеки України ввела безстрокову заборону на в`їзд до країни пана Лужкова. Це було зроблено у відповідь на висловлювання мера Москви під час святкування 225-летия російського Чорноморського флоту в Севастополі. Тоді пан Лужків заявив про те, що Росія повинна добитися повернення Севастополя під свою юрисдикцію.

Автори звернення з блоку Наталії Вітренко вважають, що Юрій Лужков відіграє велику роль у розвитку економічних, соціально-культурних і наукових зв`язків між Україною і Росією. "Ми впевнені – це (дозвіл на в`їзд пана Лужкова до України) стане не тільки дружнім дипломатичним кроком у відносинах з нашим стратегічним партнером – Росією, але й позитивно відіб`ється на цілій низці регіонів України, зокрема на нашому місті", - йдеться у зверненні.

Як розповіла начальник прес-служби Сєвєродонецької міськради Олена Соловйова, питання про пана Лужкова не стояло на порядку денному сесії і було внесене депутатами вже підчас учорашнього засідання. За інформацією пані Соловйової, звернення підтримав 41 депутат із 43 присутніх на сесії (всього в міськраді 55 депутатів). Від голосування утрималася фракція БЮТ, до якої входять двоє осіб. "Свого часу на з`їзді в Сєвєродонецьку, який проводила Партія регіонів, Юрій Лужков закликав до роз`єднання України. Для нас це неприйнятно. Ми не проголосували `проти` тільки тому, що Лужков – почесний громадянин Сєвєродонецька", - пояснив позицію фракції БЮТ її глава Сергій Самарський.