Балога вирішив не йти у Комітет захисту України

Партія “Єдиний Центр” не входитиме до Комітету захисту України, про утворення якого днями оголосили кілька політичних партій, громадських організацій і окремих громадян.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

“Єдиний Центр” розцінює комітет лише як майданчик для повернення до влади цілком певних політиків і тому не може приєднатися до ініціативи, декларовані наміри якої явно розходяться зі справжніми цілями. “Ми також бачимо ризик того, що діяльність Комітету здатна поглибити поділ країни на Захід і Схід замість зміцнення єдності України”, – йдеться у повідомленні.

У партії нагадують, що за останні два місяці “Єдиний Центр” виступив з аргументованою критикою багатьох резонансних рішень чинної влади. Зокрема, “Єдиний Центр” не підтримав способу формування нинішньої більшості у Верховній Раді, бо вважає його таким, що суперечить Конституції України. “Ми засудили угоду президентів України і Росії про продовження базування російського Чорноморського флоту, оскільки це створює ризик загострення сепаратизму у Криму і загрожує територіальній цілісності нашої держави. Партія критикує уряд за зволікання з проведенням украй необхідних для країни реформ, деукраїнізацію вітчизняного гуманітарного простору. Єдиний Центр неодноразово застерігав владу від прийняття рішень, які можуть звузити державний суверенітет та економічну незалежність України”, – заявляють у партії.

“Ми занепокоєні негативними для нашої країни рішеннями влади. Ми виступаємо проти всього, що йде врозріз з інтересами суспільства і держави. Водночас ми декларуємо готовність підтримати конкретні зусилля керівництва країни, які гарантуватимуть непорушність суверенітету України, подальші демократичні перетворення і реформування економіки”, – заявляє “Єдиний Центр”.

Партія виступає за об’єднання демократичних, патріотичних сил у державі. “Проте метою такої консолідації повинно бути не досягнення одноразових цілей, не кон’юнктурний розрахунок окремих політиків, а цінності всього суспільства і всієї країни. “Єдиний Центр” переконаний, що у такій об’єднаній демократичній силі мають бути представлені політики нової якості з усіх регіонів країни, чесні й відкриті, які мають сучасний погляд на шляхи розвитку нашої держави. Наша партія готова брати участь у такому об’єднавчому процесі і вже працює над його реалізацією”, – йдеться у повідомленні.