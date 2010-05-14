Медіакомпанію з активами в Україні очолив колишній співробітник Кремля

У команді United Media Holding - новий топ-менеджер.

З травня 2010 року на пост генерального директора групи компаній United Media Holding призначений Олександр Страхов.

«UMH – це міжнародна, публічна компанія з великими активами в Україні і активами в Російській Федерації, які стрімко ростуть. Висока оцінка стратегії, яку демонструє компанія в останні декілька років, і особистий досвід співпраці з керівництвом UMH в різних проектах стали основними чинниками, які вплинули на моє рішення приєднатися до команди компанії», - сказав генеральний директор UMH Олександр Страхов.

«Основні завдання, поставлені перед паном Страховим в групі компаній UMH, – це, перш за все, підвищення операційної ефективності і розвиток бізнесу групи в Російській Федерації, а також взаємодія з інвесторами і підготовка компанії до виходу на IPO, який запланований на 2012-2013 рік», - розповів президент групи компаній United Media Holding Борис Ложкін.

Олександр Страхов має великий досвід управлінської і організаційної роботи в засобах масової інформації. До призначення на пост генерального директора компанії United Media Holding, Олександр Страхов був генеральним директором медіахолдингу Media3 в Російській Федерації, до складу якого входять «Аргументи і факти», газета «Труд», роздрібні мережі, друкарні, працював в ВД «Комсомольська правда» (Росія), в Адміністрації Президента Російської Федерації.

Олександр Страхов перебуває в резерві управлінських кадрів під патронатом Президента Росії.

Довідка. United Media Holding (UMH) — міжнародна диверсифікована мультимедійна компанія. З травня 2008 року входить в лістинг Франкфуртської фондової біржі. До складу United Media Holding входить група компаній «Український Медіа Холдинг» і видавничий дім «Популярна преса», який керує бізнесом в Росії і Казахстані. Президент компанії - Борис Ложкін.