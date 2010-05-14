Появу нових військових баз Росії в Україні Грищенко вважає «фантазією»

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що питання про створення на території України нових російських військових баз не розглядається.

«Конституцією України заборонено створення інших баз, крім існуючої бази ЧФ РФ», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

У контексті останніх заяв у ЗМІ з цієї теми він відзначив, що «фантазії можуть бути найрізноманітнішими. А я стверджую, що така можливість не розглядається», - запевнив міністр закордонних справ України.