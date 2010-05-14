Прокуратура порушила кримінальну справу проти двох нардепів

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти народних депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради та народних депутатів під час ратифікації угоди стосовно продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

У відомстві нагадали, що прокуратурою Києва 28 квітня 2010 року порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України 27 квітня 2010 року в сесійній залі Верховної Ради України під час пленарного засідання VI сесії Верховної Ради України VI скликання. Справу порушено за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування цієї справи слідчим столичної прокуратури столиці сьогодні порушено кримінальну справу стосовно народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків, вчиненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України). Кримінальним кодексом України за даний злочин передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

Сьогодні генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, відповідно до ст. 80 Конституції України, ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата» та ст. 218 Регламенту Верховної Ради України, підтримав подання слідчого прокуратури Києва про надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України.

На початку травня А.ПАРУБІЯ викликали у прокуратуру Києва щодо подій у Верховній Раді 27 квітня.