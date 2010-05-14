Янукович доручив до червня опрацювати Програму економічних реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив фахівцям до 1 червня доопрацювати Програму економічних реформ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ під час наради з представниками Комітету економічних реформ. У нараді взяли участь глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, перший заступник глави Адміністрації Президента України - виконавчий секретар комітету Ірина АКІМОВА та експерти, залученні до роботи Комітету. Під час наради були обговорені принципи реформ, що лягли в основу Програми економічних реформ, етапність їх проведення та критерії досягнення успіху у їх реалізації.

Глава держави підкреслив, що у вирішенні цих питань він виходить з необхідності забезпечити в результаті реалізації Програми реформ підвищення якості життя громадян та якості соціальних послуг, для чого потрібно забезпечити стабілізацію державних фінансів, стабільне зростання економіки, яке має супроводжуватися зниженням інфляції.

Президент наголосив на необхідності першочергового вирішення питань стосовно проведення податкової реформи, дерегуляції діяльності малого та середнього бізнесу, а також створення умов для значного зростання інвестицій у базові галузі та інфраструктури, реформи системи соціального захисту та формування прозорого ринку землі сільськогосподарського призначення.

Було також визначено ключові реформи на другий (2011-2012 рр.) та третій (2013-2014 рр.) етапи реалізації Програми.

Також він наголосив на необхідності залучити до роботи над проектом представників фракцій Верховної Ради, міжнародних та національних експертів з метою перетворення її на консенсусну програму, в реалізації якої зацікавлене суспільство.

Програму економічних реформ Президента В.ЯНУКОВИЧА буде затверджено на засіданні Комітету 2 червня 2010 року.