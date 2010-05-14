Янукович і Медведєв обговорять об'єднання Нафтогазу і Газпрому

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ на переговорах 17 травня у Києві обговорять питання об`єднання компаній "Нафтогаз України" і "Газпром".

Про це повідомив журналістам голова Адміністрації Президента РФ Сергій НАРИШКІН, передає РІА «Новости».

"Передбачаю, що ця тема не залишиться без уваги президентів", - сказав С.НАРИШКІН.

За його словами, переговори з цього питання йдуть.

"Вчора у Москві відбулися консультації, в яких з боку України брав участь міністр енергетики Юрій БОЙКО... Тема складна, навряд чи хтось передбачав досягти домовленості з такого складного питання "з маху". Потрібна серія консультацій, серйозне опрацьовування, і вона йде", - підкреслив голова Адміністрації Президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, з пропозицією об`єднати "Газпром" і "Нафтогаз" виступив 30 квітня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.