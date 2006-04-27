Ющенко: Парламентську більшість краще формувати в червні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що протягом червня в Україні буде сформовано парламентську більшість і, відповідно, розпочнеться робота над формуванням нового уряду. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав у Ризі під час зустрічі зі студентами й викладачами Латвійського університету.

«Я виходжу з того, що ці переговори, які сьогодні ведуться, дають змогу сподіватися, що в другій-третій декаді червня в Україні буде сформовано парламентську більшість і потім уряд», – сказав Президент.

Він пояснив свою позицію тим, що, згідно з чинним законодавством, протягом 30 днів від моменту публікації офіційних результатів виборів має відбутися перше засідання нового складу Верховної Ради. Після того протягом 30 днів має бути сформовано парламентську більшість, і ще 30 днів відведено для формування уряду.