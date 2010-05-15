У БЮТ починається масова реорганізація

Блок Юлії Тимошенко найближчим часом розпочне масову реорганізацію структури, направлену на оптимізацію діяльності в умовах опозиції.

Про це заявив один з лідерів цієї політсили Олександр ТУРЧИНОВ газеті "Дзеркало тижня".

«Ми розуміємо - серйозна опозиційна діяльність неможлива і без структурних реформ у самій партії та блоці. Найближчими днями БЮТ почне реалізацію вже відпрацьованої програми реорганізації та очищення від усього слабкого, кон’юнктурного й наносного», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За словами політика, зміни торкнуться в першу чергу представників БЮТ в органах законодавчої влади і місцевого самоврядування, а також кадрової політики партії.

«Ця робота стосується не лише партії, а й, передусім, фракції в парламенті та місцевих радах. Будуть запроваджені публічні критерії роботи кожного депутата та члена партії. Кадрова робота буде організована на новому, прозорому і професійному рівні», - повідомив він.

Також О.ТУРЧИНОВ висловив переконання, що без структурної організації політсила, до якої він належить, не зможе протистояти монолітній і агресивній політиці влади.

«Без таких радикальних і жорстких рішень ми не зможемо протистояти насуванню загрози тоталітаризму», - заявив він.