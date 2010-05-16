Медведєв прочитає лекцію студентам університету ім. Т.Шевченка

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ у ході візиту до Києва 18 травня прочитає лекцію студентам Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави з посиланням на керівника Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

За його словами, також в рамках візиту Д.МЕДВЕДЄВА, що триватиме 17-18 травня, відбудеться III засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів України та РФ.

Програмою перебування також передбачається проведення переговорів глав держав Віктора ЯНУКОВИЧА та Д.МЕДВЕДЄВА у вузькому колі, підписання низки українсько-російських міжурядових та міжвідомчих документів, а також відвідування Президентами Києво-Печерської Лаври.

Крім того, 18 травня Президент Російської Федерації разом з Президентом України візьме участь у зустрічі з діловими колами двох країн в рамках VI українсько-російського бізнес-форуму.