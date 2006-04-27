Ющенко: Антинатовська риторика не відображає реальних настроїв
Ситуацію треба міняти
Активна антинатовська риторика, яку під час виборів озвучували певні політичні сили, не відображає реальних суспільних настроїв, переконаний Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні в Ризі під час зустрічі зі студентами й викладачами Латвійського університету та дипломатами, акредитованими в Латвії.
На переконання Президента, деякі політики намагалися отримати передвиборчі дивіденди, спекулюючи темою, яка ще недостатньо розкрита поміж широких верств населення і не має його однозначної оцінки. Глава держави висловив переконання, що цю ситуацію можна змінити через проведення різноманітних інформаційних програм, у тому числі за участю країн – членів альянсу. На думку Президента, «такий підхід сприятиме осмисленню раціональної концепції нової оборонної і безпекової політики».
Глава держави також констатував, що євроінтеграційний курс України позитивно сприймає більша частина громадян. «Сьогодні не існує глибокої дискусії з цього питання», – відзначив В. ЮЩЕНКО.