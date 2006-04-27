Ющенко: Антинатовська риторика не відображає реальних настроїв

Активна антинатовська риторика, яку під час виборів озвучували певні політичні сили, не відображає реальних суспільних настроїв, переконаний Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні в Ризі під час зустрічі зі студентами й викладачами Латвійського університету та дипломатами, акредитованими в Латвії.

На переконання Президента, деякі політики намагалися отримати передвиборчі дивіденди, спекулюючи темою, яка ще недостатньо розкрита поміж широких верств населення і не має його однозначної оцінки. Глава держави висловив переконання, що цю ситуацію можна змінити через проведення різноманітних інформаційних програм, у тому числі за участю країн – членів альянсу. На думку Президента, «такий підхід сприятиме осмисленню раціональної концепції нової оборонної і безпекової політики».

Глава держави також констатував, що євроінтеграційний курс України позитивно сприймає більша частина громадян. «Сьогодні не існує глибокої дискусії з цього питання», – відзначив В. ЮЩЕНКО.