Медведєв шукає в себе українське коріння

Президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що його родичі по материнській лінії походять з Бєлгородської області.

Про це він заявив в інтерв`ю українським телеканалам, повідомляє прес-служба Кремля.

"Факт той, що мої родичі по материнській лінії дійсно походять звідти. У мого прадіда прізвище було Ковальов, але, як мені казала моя бабуся, його предки були навіть не Ковальови, а просто Коваль", - сказав президент РФ.

"Тому очевидно, що це їх ріднить із тими, хто живе у вас. Але я не знаю, наскільки глибокий зв`язок", - заявив Медведєв.

"Очевидно і те, що це було особливе мікросередовище, тому що моя бабуся, у якої була вища освіта, вона була людиною підготовленою, освіченою, тим не менш вона все життя говорила такою мовою, в якій використовувалися окремі елементи суржику", - зазначив він.

За словами президента РФ, для нього це було "досить органічне середовище".

"Я, на жаль, не був там, у Білгородській області, збираюся туди з`їздити", - сказав він.

"Саме тому у мене великий інтерес до моєї історії і до взаємозв`язку моєї родини, мого прізвища з моїми родичами, які жили і на території Росії, і України. Подивимося, покопаємося, що там ще можна знайти", - підкреслив Медведєв.

Як відомо, на території Білгородської області проживає велика кількість етнічних українців.

Українська правда