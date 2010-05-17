Медведєв радить Україні прагнути туди, де «добре і спокійно»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ переконаний, що співпраця з Росією не перешкодить Україні інтегруватися з ЄС.

Про це він сказав в інтерв`ю українським ЗМІ напередодні свого візиту до Києва.

«З приводу того, чи перешкодить цьому якось чи допоможе, я вам скажу відверто - це не здатне нічому перешкодити. Якщо український народ вирішить, що йому потрібно прагнути до членства у Євросоюзі, - це ваш вибір. Насправді будь-який вибір має бути просто розумним», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми всі учасники європейської інтеграції. У нас в Російській Федерації, нагадаю, з Євросоюзом товарообіг 250 млрд. дол. (це серйозна цифра), тому ми інтегровані з Європою дуже тісно. Якщо ви вважаєте, що для вас це цікаво, цим теж треба опікуватися, і, очевидно, що ми всі належимо до європейської сім`ї, - це нормально. Якщо ж говорити, припустимо, про членство в Євросоюзі, то це питання вже, власне кажучи, до України і до Євросоюзу», - підкреслив він.

Водночас російський Президент відзначив, що потрібно найуважніше відстежувати те, що відбувається в Євросоюзі, і прагнути туди, де «добре і спокійно».

«А зараз нашим європейським колегам ще потрібно впоратися з тими труднощами, які вони мають, включаючи питання єврозони, неплатоспроможності цілого ряду держав тощо. І вони, звичайно, у свою чергу, дивитимуться на те, як в економічному плані привабливі потенційні учасники Євросоюзу», - вважає Президент РФ.

«Тому це явно процес неблизький і досить важкий, але це вибір України. Це питання національної, економічної та іншої політики», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки обґрунтовані побоювання української опозиції про те, що Росія втягує Україну в сферу свого геополітичного впливу, Президент Росії сказав: «Україна неоднорідна… Існують різні думки і у вас, і у нас. Я вважаю, що взагалі нема чого боятися, все абсолютно в порядку».

При цьому він підкреслив, що ще рік тому відносин між країнами практично не було.

«Яке там втягування України кудись? Відносин не було. Я посла відмовився направляти через те, що відносини, по суті, були зведені до нуля. І ділові контакти замерзли. Так, певна річ, газ поставляли з нафтою. Без цього нікуди, це наші контрактні зобов`язання. А якщо говорити про повноцінні відносини, вони просто були згорнуті. Тому ми їх зараз тільки розгортаємо. Я не говорю про те, що ми їх зараз розвинули до небачених висот», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він відзначив, що сьогодні в Києві відбудеться вже сьома зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що це заповнення того пропуску, який утворився за останні роки, хоча б для того, щоб вивести відносини між країнами на докризовий рівень.

«Що буде далі, поживемо - побачимо. Ще раз підкреслюю - це має робитися, виходячи з наших національних інтересів - і російських, і українських, виходячи з наших міркувань про те, чого ми хочемо, на абсолютно прагматичній основі, однак водночас розуміючи, що між нашими країнами існують особливі відносини. Це взаємини дуже близьких сусідів, родичів, відносини, які носять історичний характер. І не брати це до уваги неможливо. З цим, до речі, зв`язані і харківські угоди. Якби це було інакше, ми ніколи б не вийшли на такі угоди. Це, звичайно, особливі угоди», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.