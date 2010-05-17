У Харкові через Медведєва пікетують Добкіна

Сьогодні у Харкові представники обласного Комітету захисту України (КЗУ) проводять акцію, приурочену до візиту в Україну Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори акції, захід відбувається у формі пікетування місцевих органів влади.

«Учасники пікетування звернуться до Харківської облдержадміністрації з вимогою захисту національних інтересів під час підготовки і підписання будь-яких міждержавних угод», - повідомили у прес-службі КЗУ.

Крім того, учасники акції звернуться до Харківської обласної ради з вимогою «ухвалити рішення про засудження підписаних 21 квітня цього року у Харкові угод про Чорноморський флот як таких, що суперечать національним інтересам».

Пікетування приміщень облдержадміністрації та обласної ради розпочалося о 10.00.

Свою участь в акції підтвердили активісти обласних організацій ВО «Свобода» та Народного руху України.