Головна несподіванка візиту Медведєва

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ. Найнесподіванішим пунктом його програми виявилися відвідини Меморіалу пам`яті жертв Голодомору, пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина».

Із запланованих підсумків візиту на окрему увагу заслуговує заява президентів України і Росії про придністровське врегулювання, яка суперечить позиції Євросоюзу з цього питання.

Як відзначає видання, «відмінною рисою візитів до України Дмитра МЕДВЕДЄВА є складнощі з формуванням його робочого графіка... На цей раз графік візиту російського Президента до Києва, за словами дипломатів, які брали участь в його формуванні, за останній тиждень змінювався більше десяти разів і був остаточно узгоджений лише в неділю пополудні».

За даними джерел, кілька разів призначали і відміняли зустріч Д.МЕДВЕДЄВА з представниками українського і російського бізнесу. Згідно з підсумковим варіантом програми, цей захід відбудеться у вівторок в готелі Hyatt за участю Віктора ЯНУКОВИЧА. За інформацією Ъ, Москва тричі змінювала виш, де російський гість має прочитати лекцію українським студентам. Врешті-решт було обрано Київський національний університет ім. Шевченка. Разом з тим відвідини Чорнобиля вирішили відмінити.

Головна ж несподіванка пов`язана з протокольною частиною. Д.МЕДВЕДЄВ і В.ЯНУКОВИЧ, всупереч традиції, зустрінуться не на Банковій, а на площі Слави, після чого відвідають Могилу Невідомого Солдата, пам`ятник Івану Кожедубу і Меморіал пам`яті жертв Голодомору. "До останнього дня не вірилося, що Голодомор залишиться в графіку. Він кілька разів пропадав звідти", - поділився з Ъ один зі співрозмовників.

Вимогу про обов`язкові відвідини главами держав Меморіалу пам`яті жертв Голодомору під час офіційних візитів увів Віктор ЮЩЕНКО незадовго до завершення своїх президентських повноважень. Згідно з діючим указом, Д.МЕДВЕДЄВ має запалити свічу біля пам`ятника, а потім власноручно посадити кущ калини на схилі Дніпра. Чи буде виконано російським гостем останній протокольний пункт, невідомо.