Медведєв житиме на Липській, 4

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ під час дводенного офіційного візиту до України проживатиме у державній резиденції глави Української держави, яка розташована в Києві за адресою: вул. Липська, 4.

Про це УНІАН повідомило джерело зі складу відповідальних за організацію візиту з української сторони.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ прибуде з візитом до України сьогодні, 17 травня.