Медведєв житиме на Липській, 4

11:31, 17 травня 2010
Політика
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Візит - дводенний

 Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ під час дводенного офіційного візиту до України проживатиме у державній резиденції глави Української держави, яка розташована в Києві за адресою: вул. Липська, 4.

Про це УНІАН повідомило джерело зі складу відповідальних за організацію візиту з української сторони.

Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ прибуде з візитом до України сьогодні, 17 травня.

 

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