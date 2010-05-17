Медведєв житиме на Липській, 4
11:31, 17 травня 2010Політика
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Візит - дводенний
Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ під час дводенного офіційного візиту до України проживатиме у державній резиденції глави Української держави, яка розташована в Києві за адресою: вул. Липська, 4.
Про це УНІАН повідомило джерело зі складу відповідальних за організацію візиту з української сторони.
Як повідомляв УНІАН, Д.МЕДВЕДЄВ прибуде з візитом до України сьогодні, 17 травня.
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