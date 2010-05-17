Литвин каже, що приватизація труби - не на часі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що питання приватизації української газотранспортної системи зараз не на часі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я вважаю, що це настільки чутлива проблема, що не потрібно до неї підходити одним наскоком”, - сказав В.ЛИТВИН.

Більше того, додав спікер, “це не та тема, щодо якої сьогодні має розгортатися дискусія».

В.ЛИТВИН також зазначив, що в Україні багато інших чутливих питань, які належить розв’язувати.