Литвин каже, що приватизація труби - не на часі
13:47, 17 травня 2010Політика
1115 0
Є багато інших чутливих питань
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що питання приватизації української газотранспортної системи зараз не на часі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
«Я вважаю, що це настільки чутлива проблема, що не потрібно до неї підходити одним наскоком”, - сказав В.ЛИТВИН.
Більше того, додав спікер, “це не та тема, щодо якої сьогодні має розгортатися дискусія».
В.ЛИТВИН також зазначив, що в Україні багато інших чутливих питань, які належить розв’язувати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter