Фельдман: Турчинов грає проти Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не розібралася в тій грі, яку ведуть проти неї її ж соратники, у тому числі і права рука Тимошенко – Олександр Турчинов. Таку думку в інтерв`ю «Українській правді»висловив екс-бютівець Олександр Фельдман, який недавно перейшов в коаліцію. Політик переконаний, що називати його зрадником некоректно. Навпаки – це його зрадили, коли відібрали крісло глави харківської облорганізації «Батькивщини» і передали екс-губернаторові Авакову. А Фельдману «як подачку, запропонували залишитися керівником міської організації «Батьківщини».

Зараз екс-бютівець пояснює це тим, що «є різні бізнес-інтереси, а є просто робота в партії. Вона (Тимошенко – ред.) при мені двічі була прем`єром. Я не попросив жодного кадрового призначення, я ніколи не займався бізнесом від бюджету.

Мій бізнес ніяк не залежний ні від прем`єр-міністра, ні від обласної чи міської організації "Батьківщини". А є бізнес-інтереси, є газові свердловини пана Авакова, їх багато в Харківській області. Є ще різні бізнеси - заводи, фабрики і так далі...»