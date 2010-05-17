Вінський пропонує розділити Нафтогаз на три компанії

Питання про газотранспортний консорціум можна буде розглядати тільки після створення на базі НАК «Нафтогаз України» трьох компаній, одна з яких займалася б видобутком газу, друга - його транспортуванням, а третя - постачанням газу споживачам.

Про це заявив лідер партії «Народна влада» Йосип Вінській під час онлайн-конференції в інформаційному агентстві «РБК-Україна».

«В усіх країнах Європи трубопровідний транспорт перебуває у сфері відання Міністерства транспорту, а у нас - у Мінпаливенерго. І це абсурд, який треба ліквідовувати», - заявив екс-міністр.

«Магістральні трубопроводи потрібно виділити з системи. Видобутком, транспортуванням, постачанням газу споживачам повинні займатися три окремі компанії. Причому дві з них повинні входити до сфери управління Мінпаливенерго, а транспортування - до сфери Мінтрансу», - упевнений Вінський.

Тільки після цього, на думку Вінського, стане зрозуміло, що робити з транспортною складовою. «Потрібно зрозуміти, по-перше, чи буде газ у цій трубі і де його взяти, по-друге, на яких умовах ця труба працюватиме. Але за будь-яких умов, рішення повинне відповідати на питання, як заробити державі», - вважає політик.

Вінський також наголосив, що до проведення такої реорганізації змінювати систему управління газотранспортною системою не можна, проте, за словами екс-міністра, «поки що ніхто в такому технічному аспекті це питання не розглядав, хоча після проведення такої реорганізації питання консорціуму з`явилося б зовсім в іншому ракурсі».

Вінській також нагадав, що НАК «Нафтогаз України» є збитковою компанією, проте не «можна зрозуміти, де були втрачені ці гроші - у видобутку, транспортуванні чи постачанні» газу.