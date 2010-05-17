У Азарова пояснили, чим саме допоможе аудит роботи Тимошенко

У Кабінеті міністрів України вважають, що міжнародний аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО має покласти край безвідповідальності та зловживанням влади при використанні державних фінансів та відновити імідж України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

“В уряді України є переконання, що результати міжнародного аудиту і правові висновки українських правоохоронних органів необхідні нашій державі, всьому суспільству, щоб раз і назавжди покласти край безвідповідальності, зловживанням, кричущим порушенням закону в сфері державних фінансів”, - зазначається у заяві.

В уряді вкотре підкреслюють, що до проведення аудиту залучена авторитетна юридична фірму з Вашингтона Trout Cacheris, PLLC, яка має визначну репутацію у розслідуваннях подібного роду. Компанія не має жодних ділових, фінансових, політичних чи афільованих зв’язків в Україні, що дає слідчим повну свободу дій в межах законодавства, переконані в уряді.

“Оскільки йдеться про безпрецедентні факти розкрадання бюджетних коштів з наступним їх відмиванням, корупцію у системі державних закупівель тощо, розслідування цих фактів українськими правоохоронними і контролюючими органами є, звичайно, визначальним і буде остаточним, але має бути доповнене досвідом і міжнародними можливостями юристів, які здійснювали успішні антикорупційні розслідування у різних країнах світу.

Масштаб виявлених зловживань з публічними фінансами в Україні за два минулі роки потребує значних зусиль для їх розслідування і правової оцінки”, - йдеться у заяві.

Під час проведення аудиту, повідомляють в Кабміні, буде використано матеріали Рахункової палати, Контрольно-ревізійного управління, досліджено встановлені ними факти. Допомогу аудиторам також надаватимуть всі державні органи, участь яких буде необхідна.

У заяві підкреслюється, що аудитори нестимуть повну юридичну відповідальність за результати своєї роботи і за збереження конфіденційності щодо тих матеріалів, які їм будуть надані.

Разом із цим, у документі наголошується, що “панічна кампанія так званої опозиції з метою дискредитувати аудит”, який іще не розпочався, тільки свідчить “про страх перед розслідуванням і оприлюдненням правди про діяння попередньої влади”.

Як повідомляв УНІАН 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необґрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.