Янукович і Медведєв дали завдання готувати нові угоди

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ доручили урядам працювати над новими двосторонніми угодами, зокрема в енергетичній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили на спільній прес-конференції в Києві.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні необхідно продовжувати активно розвивати співпрацю між Україною і Росією, оскільки країни перебувають у посткризовому стані, і зупинити співпрацю, не ухвалювати важливі рішення - означає зупинити зростання економік і загальмувати торговельно-економічний розвиток двох країн.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що тому президенти доручили урядам продовжувати роботу над цілою низкою проектів, які є для двох країн взаємовигідними. Зокрема, це стосується галузей суднобудування, авіабудування, космічної промисловості.

Крім того, цілий ряд проектів, за словами В.ЯНУКОВИЧА, стосується енергетичної галузі.

«Ці проекти створюють умови зростання економіки і, звичайно, найголовніше – фінансовий результат», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що найближчим часом країни планують підписати ряд домовленостей в галузі ПЕК, включаючи атомну енергетику, ракетно-космічну галузь, а також низку інших, які вже зазначено.

Президент Росії висловився за те, щоб співпраця між двома країнами мала високотехнологічний характер. «Тим більше що потенціал наших економік, їх технологічна, їх виробнича близькість, незважаючи на важкий період останніх двох років, все ж таки ці економіки корелюються одна з одною», - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.