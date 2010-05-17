Янукович і Медведєв відвідали Києво-Печерську лавру

Службу правив митрополит Володимир

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ відвідали Хрестовоздвиженський Храм Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глави держав були присутні на молебні Києво-Печерським святим. Службу відправив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

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