Янукович і Медведєв відвідали Києво-Печерську лавру
19:41, 17 травня 2010Політика
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Службу правив митрополит Володимир
Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ відвідали Хрестовоздвиженський Храм Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глави держав були присутні на молебні Києво-Печерським святим. Службу відправив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.
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