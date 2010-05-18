Росія підтримає кандидатуру України на головування в ОБСЄ

Росія підтримує прагнення України зайняти в 2013 році пост голови Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Про це говориться в заяві з питань європейської безпеки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, прийнятій у Києві, повідомляє прес-служба Кремля.

Президенти Російської Федерації й України також відзначили важливість пропозиції Республіки Казахстан про скликання саміту ОБСЄ в 2010 році.