Діаспора в Америці зустріла Тимошенко на ура (фоторепортаж)

11:25, 02 березня 2007
Політика
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Лідер БЮТ не відчула розчарувань

Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває з візитом у США,  запевняє, що вона не відчула втоми і розчарування від України.  Про це вона сказала учора журналістам у Вашингтоні. “Це неправда, що демократична світова спільнота втомлена Україною. Нас сприймають як лідера, який може об’єднати пострадянські демократичні країни”, - наголосила лідер БЮТ. 

 

Тимошенко виступає перед українською діаспорою у Вашингтоні, 1 березня
Тимошенко продирається крізь натовп після зустрічі з українською діаспорою
Представники діаспори намагались фотографуватися з Тимошенко
Тимошенко з конгресменами, співголовами Комітету Україна-США в Конгресі Марсі Каптур та Моріс Хінші після завершення зустрічі в комітеті
Тимошенко дає інтерв’ю біля Білого дому після зустрічі з віце-президентом США Діком Чейні. 1 березня 2007 року

 

Фото Олександра Калініченка

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