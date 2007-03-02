Діаспора в Америці зустріла Тимошенко на ура (фоторепортаж)

Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває з візитом у США, запевняє, що вона не відчула втоми і розчарування від України. Про це вона сказала учора журналістам у Вашингтоні. “Це неправда, що демократична світова спільнота втомлена Україною. Нас сприймають як лідера, який може об’єднати пострадянські демократичні країни”, - наголосила лідер БЮТ.

Фото Олександра Калініченка