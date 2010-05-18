22-23 травня в Києві, у виставковому залі Торгово-промислової палати України, ТОВ «Кизляр Україна» проведе 5-е Міжнародне ножове шоу “Сталева Грань”. На відкритому майданчику перед входом до виставкової зали відвідувачі познайомляться зі стародавніми традиціями ковальського ремесла, а також побачать весь процес створення ножа. Окрім цього, охочі зможуть взяти участь у різноманітних конкурсах і практичних семінарах.

Сучасний високоякісний інструмент представить на шоу Компанія KRESS-ЦЕНТР, офіційний представник компанії KRESS-elektrik GMBH & Co. KG в Україні.

Безпосередньо у виставковому залі проходитиме кулінарне шоу шеф-кухарів мережі ресторанів «Якиторія», що продемонструють мистецтво роботи японськими кухонними ножами фірми Тоджиро; пройдуть турніри зі стрільби з традиційного луку і змагання зі спортивного метання ножів. У майстрів, що приїхали на шоу не тільки з України, можна буде повчитися шити піхви і правити ножі, плести темляки і дізнатися правила догляду за клинками.

Вперше в рамках шоу пройдуть театралізовані поєдинки дуйлянь.

22 травня о 13.00 представники Федерації ушу/гунфу і цигун України продемонструють своє мистецтво.

Магазин зброї СТВОЛ (STVOL, м. Київ) групи «Фенікс» - найбільшої збройової компанії України, представить сучасну ножову продукцію кращих світових виробників.

ТОВ «Кізляр Україна» ознайомить відвідувачів з повним асортиментом продукції заводу «Кизляр» (Дагестан) і авторськими роботами ТОВ «Сєвєрная Корона» (Санкт-Петербург).

Представлена буде і частина збройового розділу The Feldman Collection – холодна зброя Османської імперії.

Медичне обслуговування на шоу забезпечують кваліфіковані фахівці клініки «Medical Club».

Міжнародне ножове шоу «Сталева Грань» чекає відвідувачів 22 травня з 11.00 до 19.00 і 23 травня з 10.00 до 18.00.

Вхід вільний.