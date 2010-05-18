У ПР кажуть, що пустять підрозділи НАТО в Україну

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що Верховна Рада сьогодні схвалить проект закону про допуск підрозділів іноземних збройних сил на територію України у 2010 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Ми сьогодні, перебуваючи при владі, маємо повний контроль над тими процесами, які проходитимуть на території нашої держави. Кілька років тому ми намагалися зрозуміти, що ж завозять іноземні держави до нас на територію на ці навчання, і нам категорично відмовляли в цьому інші сторони», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що зараз у Партії регіонів цей контроль є, у зв`язку з чим можна гарантувати, що буде дотримано безпеку громадян.

На запитання журналістів, чи буде схвалено указ Президента про допуск підрозділів іноземних збройних сил на територію України, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Я думаю, голоси будуть».