Китайського мільярдера посадили на 14 років
Гуанюй намагався накласти на себе руки
Київ. 18 травня УНІАН. У Китаї ухвалено вирок одному з найбагатших жителів країни, засновнику компанії GOME Хуану ГУАНЮЮ (Huang Guangyu).
Як повідомляє AFP із посиланням на державні ЗМІ, підприємця визнано винним у хабарництві, використанні інсайдерської інформації та укладенні незаконних угод і засуджено до 14 років позбавлення волі.
Крім того, Х.ГУАНЮЙ повинен буде заплатити штраф у розмірі 600 мільйонів юанів (88 мільйонів доларів).
Повідомляється також, що влада конфіскувала один із активів Х.ГУАНЮЯ, вартість якого оцінюється в 200 мільйонів юанів (30 мільйонів доларів).
Компанія GOME є найбільшою в Китаї мережею з продажу електроніки, передає Лента.ру. Особисті статки Х.ГУАНЮЯ в 2008 році оцінювалося в 6,3 мільярда доларів.
Підприємця було затримано в листопаді 2008 року. Невдовзі після цього він пішов із керівництва GOME.
Перебуваючи в ув`язненні, Х.ГУАНЮЙ намагався накласти на себе руки.