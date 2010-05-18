Китайського мільярдера посадили на 14 років

Київ. 18 травня УНІАН. У Китаї ухвалено вирок одному з найбагатших жителів країни, засновнику компанії GOME Хуану ГУАНЮЮ (Huang Guangyu).

Як повідомляє AFP із посиланням на державні ЗМІ, підприємця визнано винним у хабарництві, використанні інсайдерської інформації та укладенні незаконних угод і засуджено до 14 років позбавлення волі.

Крім того, Х.ГУАНЮЙ повинен буде заплатити штраф у розмірі 600 мільйонів юанів (88 мільйонів доларів).

Повідомляється також, що влада конфіскувала один із активів Х.ГУАНЮЯ, вартість якого оцінюється в 200 мільйонів юанів (30 мільйонів доларів).

Компанія GOME є найбільшою в Китаї мережею з продажу електроніки, передає Лента.ру. Особисті статки Х.ГУАНЮЯ в 2008 році оцінювалося в 6,3 мільярда доларів.

Підприємця було затримано в листопаді 2008 року. Невдовзі після цього він пішов із керівництва GOME.

Перебуваючи в ув`язненні, Х.ГУАНЮЙ намагався накласти на себе руки.