Комуністи пішли проти регіоналів

Верховна Рада України включила до порядку денного проект Закону «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2010 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 387 з 437 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. На електронному табло навпроти фракції КПУ висвітився "0".