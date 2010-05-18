БЮТ вимагає створити ТСК щодо «бандитського побиття» у Верховній Раді

Фракція БЮТ наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо подій 27 квітня у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні ВР перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він наголосив, що саме депутати від Партії регіонів «розпочали відкриту бійку» 27 квітня у сесійній залі парламенту, і додав, що народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ перебуває у лікарні «з важким струсом мозку».

«Не дивлячись на це, Генеральна прокуратура зробила подання на двох народних депутатів від фракції НУ-НС», - зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН і наголосив: «Ми категорично проти застосування вибіркового підходу до пошуку винних. Ми не допустимо, щоб з депутатів опозиції робили крайніх».

А.КОЖЕМ’ЯКІН вкотре наголосив, що «саме представники Партії регіонів розпочали 27 квітня бандитське побиття своїх колег».

За його словами, фракція БЮТ наполягає на створенні ТСК для всебічного вивчення ситуації, яка відбулася під час ратифікації у парламенті харківських угод між Україною та Російською Федерацією.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України в сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові гранати, в президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, здійсненого групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).