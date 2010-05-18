Вінський пояснив, у чому принципова різниця між Росією і Європою

Євроінтеграція відкриє для України нові можливості, проте для європейців важлива не форма співпраці, а зміст і відповідність європейським цінностям.

Так відповів на питання користувача, навіщо потрібна Україні євроінтеграція (і чи потрібна взагалі), лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський під час онлайн-конференц в інформаційному агентстві РБК-Україна.

Йосип Вінський нагадав, що він є ревним і давнім прихильником євроінтеграції. «Євроінтеграція - це рівень життя, рівень соціального захисту, технологій, виробництва, які в ЄС набагато вищі, ніж в Україні. Це ті параметри, яких ми повинні прагнути», - заявив він.

«У глобальному плані тільки євроінтеграція дозволить нам вивести країну на нові орбіти і відкрити нові перспективи. Причому важливий не сам формат, а ті параметри, цінності і принципи, які там закладені», - сказав політик.

«Якщо Росія говорить про активи і т.д., то Європа говорить про цінності, і завжди так було», - зазначив він. В той же час, Вінський підкреслив: «Потрібно зрозуміти, що євроінтеграція перш за все потрібна нам, а не їм».

Вінський наголосив, що «ключова проблема попереднього уряду полягала в тому, що розмов про це (євроінтеграції) було багато, а ті параметри, які треба було реалізувати в соціальному, економічному плані, відносно свободи слова і т.д., не реалізовувалися».

В той же час, Вінський вважає, що з питанням вступу України до Північно-атлантичного альянсу поспішати не варто. «Якщо євроінтеграція в тому або іншому форматі підтримується більшістю населення України, навіть на Сході і Півдні, то тема НАТО заполітизована і не сприймається багатьма людьми», - сказав він.

«Я твердо переконаний, що в таких питаннях глобального плану треба відокремлювати політичну риторику і реальні дії, а рішення приймати тільки після всенародного референдуму», - підкреслив лідер народників.