У Львові вже вимагають відставки Горбаля

Сьогодні під стінами Львівської обласної ради, де проходить сесія облради, представники ВО «Свобода» проводять пікетування з вимогою звільнити з посади голови Львівської облдержадміністрації Василя ГОРБАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, близько двох сотень учасників пікетування тримають прапори «Свободи» і плакати з написами «Горбаля – у відставку!», «Ні – реваншу українофобів!», «Час розплати прийде!» і скандують «Ганьба Горбалю!».

Учасники акції звертаються до депутатів обласної ради з вимогою розглянути сьогодні на сесійному засіданні питання про недовіру голові Львівської ОДА і проголосувати за недовіру В.ГОРБАЛЮ, який водночас є народним депутатом від Партії регіонів і підтримав своїм голосуванням у Верховній Раді пролонгацію угоди про базування Чорноморського флоту РФ в Україні.

На сесії Львівської облради сьогодні присутній голова Львівської ОДА В.ГОРБАЛЬ. До порядку денного сесії облради внесено питання «про події у Верховній Раді України 27 квітня 2010 року».

Нагадаємо, що 13 травня на сесії Львівської обласної ради депутати не підтримали пропозицію фракції ВО «Свобода» включити до порядку денного питання щодо недовіри голові Львівської облдержадміністрації В.ГОРБАЛЮ. За проголосували лише 26 депутатів, зокрема 10 депутатів від «Свободи».