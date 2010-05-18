Верховна Рада прийняла закон про «брудні гроші»

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення такого рішення проголосували 356 народних депутатів.

Як зазначив доповідач під час розгляду даного питання народний депутат Станіслав АРЖЕВІТІН, при внесенні змін до закону був врахований досвід міжнародних організацій. Крім того, прийнятий закон вніс зміни в систему протидії відмиванню коштів.