Депутатів Кириленка викликають на допит
13:28, 18 травня 2010Політика
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Стосовно подій 27 квітня
Народних депутатів від групи «За Україну!» викликають до прокуратури для допиту стосовно подій у Верховній Раді 27 квітня.
Зокрема, до прокуратури викликали В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Ксенію ЛЯПІНУ, Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Лілію ГРИГОРОВИЧ, Володимира КАРПУКА, Івана СТОЙКА та інших, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».
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