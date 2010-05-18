Депутатів Кириленка викликають на допит

13:28, 18 травня 2010
Політика
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Стосовно подій 27 квітня

Народних депутатів від групи «За Україну!» викликають до прокуратури для допиту стосовно подій у Верховній Раді 27 квітня.

Зокрема, до прокуратури викликали В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Ксенію ЛЯПІНУ, Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Лілію ГРИГОРОВИЧ, Володимира КАРПУКА, Івана СТОЙКА та інших, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

 

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