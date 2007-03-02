Дострокові вибори Президента та парламента можливі ”при великому бажанні”
12:47, 02 березня 2007Політика
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Лавринович коментує ідею Кисельова
Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє про відсутність на сьогодні правових підстав для проведення в Україні дострокових виборів Президента і Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів.
“Реальних правових умов, які передбачені в Конституції, сьогодні не існує ні для президентських, ні для парламентських виборів”, - наголосив міністр юстиції.
Разом з тим він вважає, що такі умови можуть виникнути, якщо буде “велике бажання і штучні кроки до цього”.
Між тим ідею про одночасне проведення дострокових парламентських і президентських виборів О.ЛАВРИНОВИЧ назвав “політичним жестом”.
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