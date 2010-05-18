Політолог радить іменним блокам «приземлитися»

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що найближчі місцеві вибори продемонструють високий ступінь аполітичності суспільства, за якого виборець не виявляє цікавості до суто політичних та ідеологічних проблем.

Як зазначається у переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ, високий ступінь мотивації суспільства можна підтримати лише «приземленням» або локалізацією політичної риторики.

«Затишшя» у великій політиці, на думку експерта, можна насамперед пов`язати з тим, що «виборця перестали цікавити нюанси ідеологічної дискусії».

В.БАЛА вважає, що єдиним виправданим стимулом для підвищення мотивації виборця може бути лише спрямованість виборчої риторики на розв’язання цілком конкретних проблем – транспорту, ЖКГ, охорони здоров`я тощо.

«У зв`язку з цим можна прогнозувати появу і активне розгортання вузькоспеціалізованих проектів. У цьому контексті неординарність підходів і риторики таких проектів, як «Комунальний фронт», лише підтверджують правильність такої оцінки», - переконаний В.БАЛА. На його думку, такі організації будуть найбільш ефективні у контексті виборів до місцевих рад і виборів міських голів.

«Сьогодні активно формуються так звані іменні блоки для участі у місцевих виборах. Проте також активно розвиватимуться нові проекти, спрямовані на розв’язання локальних і регіональних проблем, пов`язаних з особливостями регіону», - відзначає директор АМС.